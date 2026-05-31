Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗ.. 300 ರೂ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ.. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಗ.. 300 ರೂ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆದ.. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByRamya R Gowda
Published: May 31, 2026, 08:44 PM IST|Updated: May 31, 2026, 08:44 PM IST

superstar yash inspiring success story: ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಈ ತಾರೆ ಇಂದು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

superstar yash inspiring success story1/8

ಯಶ್ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಯಶ್, ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಇಂದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

superstar yash inspiring success story2/8

ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ. ಅವರ ತಂದೆ ಬಸ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಶ್ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು.

superstar yash inspiring success story3/8

ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಯಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತರು. ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರುಗುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೂರದರ್ಶನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದವು. 'ನಂದ ಗೋಕುಲ' ದಂತಹ ಹಲವಾರು ಟಿವಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

superstar yash inspiring success story4/8

ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಮನ್ನಣೆ ಯಶ್‌ಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು 2008 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಮೊಗ್ಗಿನ ಮನಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ನೀಡಿತು.

superstar yash inspiring success story5/8

ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು 'ರಾಕಿ', 'ಮೊದಲಸಾಲ', 'ರಾಜಧಾನಿ', 'ಡ್ರಾಮಾ', 'ಗೂಗ್ಲಿ' ಮತ್ತು 'ರಾಜ ಹುಲಿ' ನಂತಹ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ಆದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹಜ ನಟನೆ, ಶಕ್ತಿಯುತ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರದೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು.

superstar yash inspiring success story6/8

ಆದರೆ, ಯಶ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಚಿತ್ರ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿಸೆಸ್ ರಾಮಾಚಾರಿ'. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಅವರ ತಾರಾಪಟ್ಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನಂತರದ 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. 2018 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 1' ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ, 'ಕೆಜಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಾಯ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸಿತು.

7/8

ಈ ಚಿತ್ರಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಯಶ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 130 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ರಾಮಾಯಣ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರವೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.  

superstar yash inspiring success story8/8

ಬಸ್ ಚಾಲಕನ ಮಗನಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಯಶ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಯಶ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  

Tags:
Yash success story
KGF Star Yash
Pan India Superstar
Kannada Actor Yash
Toxic Movie Yash
ಯಶ್‌ ಸಕ್ಸಸ್‌ ಸ್ಕೋರ್‌
ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್‌

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಶರಣು! ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ IPL ಕಪ್ ಎತ್ತಿದ RCB

ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್ ಶರಣು! ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ IPL ಕಪ್ ಎತ್ತಿದ RCB

RCB Champions 202629 min ago
2

RCB vs GT IPL 2026 Final: ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ, 2ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

ipl 2026 final live37 min ago
3

ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ IPL ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ RCB.. ನೋವಿನಲ್ಲೂ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಕೊಹ್ಲಿ!

RCB Won the IPL Final57 min ago
4

ಆಂಡಿ ಫ್ಲವರ್ ಜಾದೂ ವರ್ಕೌಟ್! ಗುಜರಾತ್‌ ಮಣಿಸಿ 2ನೇ ಬಾರಿ IPL ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ

Andy Flower1 hr ago
5

ಸೋತ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ!.. ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಹಣವೆಷ್ಟು?

IPL 2026 Runner up prize money1 hr ago