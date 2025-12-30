BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಶೋದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರಜ್ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
BBK 12: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಹೆಸರು ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೂರಜ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯ ದಿನವೇ ರಾಶಿಕಾರನ್ನು “ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಶೋನ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದವು.
ಸೂರಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿಕಾ ನನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸೂರಜ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ದೂರದ ವಿಷಯ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರಜ್–ರಾಶಿಕಾ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸೂರಜ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.