ರಾಶಿಕಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್‌..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ನಂತರ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರೇಮ?

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಶೋದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂರಜ್‌ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /6

BBK 12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂದ ಹೆಸರು ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸೂರಜ್‌ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯ ದಿನವೇ ರಾಶಿಕಾರನ್ನು “ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.  

2 /6

ಶೋನ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸೂರಜ್‌ ನಡುವಿನ ಸ್ನೇಹ, ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದವು.  

3 /6

ಸೂರಜ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡಿಂಗ್‌ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೀತಿ–ಪ್ರೇಮ ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

4 /6

ರಾಶಿಕಾ ನನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂರಜ್‌ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

5 /6

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸೂರಜ್‌ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಹಳ ದೂರದ ವಿಷಯ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

6 /6

ಈ ಮೂಲಕ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರಜ್–ರಾಶಿಕಾ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಸೂರಜ್‌ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ನೇಹ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

