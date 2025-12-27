Suraj Singh elimination : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ವಾರಂತ್ಯದ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಬಹುಷಃ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತದೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ..
ಕಳೆದ ವಾರದದಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಖುಷ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಏಕಾಎಕಿ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.
ಇದೀಗ ದೊಡ್ಮನೆ ಸುರ ಸುಂದರ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇದೀಗ ಸಪ್ಪೆ ಮುಖ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಂಗಾಲು ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವಾರಂತ್ಯ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರಜ್ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಬಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ.
ತಮ್ಮದೇ ಸ್ಟಾಟರ್ಜಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಟವಾಡುತ್ತ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೊಡ್ಮನೆ ಚೆಲುವನ ಆಟ ಇದೀಗ ಮುಗಿದಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸೂರಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಧ್ರುವಂತ್ ಸಹ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಸಹ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರಜ್ ಸಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.