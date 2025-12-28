English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!

BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!

Suraj singh eliminated: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಪೂಲ್‌ ಮೂಲಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
1 /7

ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ ನೀಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ಅಂತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರವ ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು   

2 /7

ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು..   

3 /7

ಸೂರಜ್‌ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ವೀಕ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕಾಳಗವೇ ನಡೆದಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು

4 /7

ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಗಿದ್ದರು.ಪಕ್ಕಾ ಈ ಹುಡುಗ ಟಾಪ್‌ 5 ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.. 

5 /7

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೂರಜ್‌ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.

6 /7

ಇದ್ರಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ ಬಂದಿತ್ತು..ಈ ಇವರು ಟಾಪ್‌ 5ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿತ್ತು..

7 /7

ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಡೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು..ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Big boss kannada 12 Suraj singh

