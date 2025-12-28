BIGG BOSS 12ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ರಶ್​ ಮೆಟರಿಯಲ್ ​ಸೂರಜ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಔಟ್‌..!

Suraj singh eliminated: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಪೂಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಉತ್ತಮ ಆಟವಾಡಿ ತನ್ನ ಲಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದರು..ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಶ್ ಮೆಟರಿಯಲ್ ಅಂತಾ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರವ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು
ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದರು..
ಸೂರಜ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲ ವೀಕ್ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರದಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಕಾಳಗವೇ ನಡೆದಿತ್ತು.ಆದ್ರೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಪರ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದರು
ಈ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೆ ಮಾತಗಿದ್ದರು.ಪಕ್ಕಾ ಈ ಹುಡುಗ ಟಾಪ್ 5 ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು..
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೂರಜ್ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದ್ರಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು..ಈ ಇವರು ಟಾಪ್ 5ಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿತ್ತು..
ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ನಡೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗಿತ್ತು..ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ.