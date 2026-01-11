English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಿರೋ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಶ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌..ಸೂರಜ್‌ಗೆ ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ

suraj singh : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ನ ಕ್ರಶ್‌ನ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಟೈಟಲ್‌ ವಿನ್‌ ಆಗದಿದ್ದರೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ..ಸೂರಜ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡದ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸಮ್‌ ಕ್ರಶ್‌ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದಿದ್ದರು..ಕಾಮನ್‌ ಮೆನ್‌ ಆಗಿ ಬಿಗ್‌ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿ ಮೋಡಿಮಾಡಿದರು.. 

ಡಬಲ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್‌ನ  ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಫುಲ್‌ ಸ್ಟಾಪ್‌ ಇಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಆದ್ರೆ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..

ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ತಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅದೆಷ್ಟು ಜನರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದಿದ್ದಾರೆ.. 

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಿರೋ ಮೆಟಿರಿಯಲ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ..

ಇದೀಗ ಅದರಂತೆ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಮೋ ಒಂದನ್ನ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮೋದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ʼಪವಿತ್ರ ಬಂಧನʼ ಎಂಬ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಹೀರೋ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

