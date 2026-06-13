Suresh Raina and Hardik Pandya: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೈನಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ತವರು ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಕಪ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸರಣಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಆಟಗಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಎಂದು ರೈನಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಹುಡುಕಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2023ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಗಾಗ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.