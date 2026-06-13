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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ನೀವು ಹುಷಾರ್‌.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌!

Written ByBhimappa
Published: Jun 13, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:25 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೈನಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Suresh Raina and Hardik Pandya: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೈನಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಇಂದಿನಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ತವರು ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.  

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ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಈ ಸರಣಿಯು ಉತ್ತಮವಾದ ಅವಕಾಶವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

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ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ನನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಇನ್ನೇನು ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ನಲ್ಲಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

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2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 6ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಆಟಗಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ತಪ್ಪು ಮತ್ತೆ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಎಂದು ರೈನಾ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರು ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಬ್ಬರೇ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿ ಆಟಗಾರನ ಹುಡುಕಿ, ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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2023ರ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು 2027ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್‌ ರೈನಾ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆಗಾಗ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಬದಲಿ ಆಟಗಾರ ಇರಲೇಬೇಕು ಎಂದು ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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