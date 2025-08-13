"ನಿನ್ನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಇಂಚನ್ನೂ ತೋರಿಸು ಅಂದ್ರು".. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿರುದ್ದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ

Surveen Chawla:ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಟನ ವಿರುದ್ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Surveen Chawla:ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ನಟಿ ಸುರ್ವೀನ್ ಚಾವ್ಲಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ನಟಿಯರು ನಾಯಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುಂತಾದವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
#MeToo ಆಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಹಿಂದಿ ನಟಿ ಸುರ್ವೀನ್ ಚಾವ್ಲಾ ಕೂಡ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಸುರ್ವೀನ್ ಚಾವ್ಲಾ ಹಿಂದಿ ದೂರದರ್ಶನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಸಂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂರಾ ಪೀರ್ ಮೂರಾ ಕಾದಲ್ ಮತ್ತು ಜೈ ಹಿಂದ್ 2 ನಂತಹ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರ್ವೀನ್ ವೆಬ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಆಡಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸುರ್ವೀನ್ ಅವರು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚನ್ನೂ ನೋಡಲು ಬಯಸ್ಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಡಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುರ್ವೀನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಆ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸುರ್ವೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.