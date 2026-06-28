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ಸೂರ್ಯ-ಚಂದ್ರ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತೆರೆಯಲಿದೆಯೇ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲು?

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 28, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:22 PM IST

Surya Gochar 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ಮಾನವನ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ 29ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯಲಿದೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಯೋಗಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಾತಕ, ದಶಾ-ಭುಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿವೆ; ಅವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ.  

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ದೊರೆಯುವ ಯೋಗವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. 

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಜಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೆಲವರು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಜೂನ್ 29ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸದೇ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯೋಜನೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

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(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

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