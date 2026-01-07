ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗ.. ಡಬಲ್‌ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ

Surya Shani Yuti Rajayoga: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯ ಪಥ ಬದಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಪುತ್ರ ಶನಿ ದೇವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುವುದರಿಂದ 2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಯಶಸ್ಸು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂವತ್ಸರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 14ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ ಧನು ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಕರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಮಫಲದಾತ ಶನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾನೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವೇ ಪಿತಾ (ಸೂರ್ಯ) ಪುತ್ರ (ಶನಿ)ರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ, ಅಮೃತ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗಗಳಂತಹ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಆರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಲಿದೆ. 2026ರ ಪೊಂಗಲ್/ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..
2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವೇ ಸೂರ್ಯ-ಶನಿ ಯುತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಈ ವೇಳೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ವರ್ಗದವರು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ವೈಮನಸ್ಯ ದೂರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಯೋಗವಿದೆ. ನ್ಯಾಯಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
2026ರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಗಲೇರಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿದೆ.
ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬವು ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿದೆ. ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸುಖ-ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಯಾತನೆಗಳು ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಜರುಗಬಹುದು.