ಮಂಗಳನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿ: ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯೋದಯ.. ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭ

Trigrahi Yog: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜ ಸೂರ್ಯ, ಧನಕಾರಕ ಶುಕ್ರ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾದ ಬುಧ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧರ ಮಹಾ ಯುತಿಯಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರಲಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ...
ಮಂಗಳನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ, ಬುಧರ ಮಹಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುವ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಅಪಾರ ಧನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ.
ಮಂಗಳನ ಅಧಿಪತ್ಯದ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಯುತಿಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಕುತಂತ್ರಿಗಳು ನಿಮ್ಮೆದುರು ಮಂಡಿಯೂರಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಿರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಲಿದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಏಳ್ಗೆ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಹಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿಮಮಾ ಜೀವನ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಹೊಳೆಯಲಿದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಬಹುದಿನಗಳ ನಿಮ್ಮ ಕನಸೊಂದು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯ. ಪ್ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ವರ್ಗದವರ ಮದುವೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರಲಿದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಿರಿ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.