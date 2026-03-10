English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಗೆದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಈ ‌ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್..!

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಜೊತೆಗೆ  ದೇವಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಡ್‌ಕೋಚ್‌ ಹಾಗೂ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್‌ ಶಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. 

1 /6

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಳಿಯೇ ಇರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯ್‌ ಶಾ, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.  

2 /6

ಜಯ್‌ ಶಾ, ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶೂಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಿಕ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.   

3 /6

ದೇವಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫೋಟೋಗೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟರು. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಮೊದಲು ಫೋಟೋಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರ್‌ ಜಯ್‌ ಶಾರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡರು.     

4 /6

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಹಾಗೂ ಜಯ್‌ ಶಾ ಅವರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಜಯ್‌ ಶಾ ಅವರನ್ನು ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ದುರುಗುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

5 /6

ಭಾರತ ತಂಡ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. 2007, 2024 ಹಾಗೂ 2026 ರ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.

6 /6

ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಜಯ್‌ ಶಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಹಾಗೂ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ. ಸುತ್ತಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೆರೆದಿದ್ದರು

