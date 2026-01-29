English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ICC T20I Ranking ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ.. ಅಗ್ರ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ಯಾರು? ‌

ಸದ್ಯ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರು‌ ಕಿವೀಸ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನಲ್ಲೇ ಅವರ ICC T20I batting ranking ಅಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ.  
 
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.  

ICC T20I batting ranking ಅಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜಿಗಿತ ಕಂಡಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಐದು ಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.   

ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು Ranking ಅಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳ ಜಿಗಿತ ಕಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 7ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ T20 ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಂದು ಓಪನರ್‌ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ನಂಬರ್‌- 1 ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಎರಡು ಭರ್ಜರಿ ಹಾಫ್‌ಸೆಂಚುರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 717 ಅಂಕ ಪಡೆದು 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.     

ಸದ್ಯ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು 781 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ 929 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಾಸನವೇರಿದ್ದಾರೆ.   

468 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಲೈನ್‌ಗೆ ಬಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ರಾಯ್‌ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 37 ಬಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಮೋಘವಾದ 82 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನು ತಂದಿರೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.     

ಅಸ್ಸಾಂನ ಗುವಾಹಟಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ 57 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿ ಸರಣಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಭಾರತ 3-1 ರಿಂದ ಸರಣಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ.     

