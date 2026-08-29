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ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಸೂಹೆನಾ?

Written ByBhimappa
Published: Aug 29, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:09 PM IST
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು BCCI ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಪಟ್ಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಹ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮಾತನಾಡಿ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Suryakumar Yadav breaks silence: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು BCCI ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಪಟ್ಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಹ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಮಾತನಾಡಿ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

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ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ‌T20 ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಂತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ, ಇತರರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

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ಬೇರೆ ನಾಯಕನ ಅಡಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.      

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ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗ ಅಸೂಹೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಎರಡು ವರ್ಷ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಚೇಂಜ್‌ ಯಾಕೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

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ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ.   

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