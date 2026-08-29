Suryakumar Yadav breaks silence: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು BCCI ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಪಟ್ಟ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಂಡದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಹ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ T20 ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಕೇಳಿ ನಾನು ನಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಗುವುದರಿಂದ ನಾನು ಶಾಂತನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗೆ, ಇತರರು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ನಾಯಕನ ಅಡಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭವಿಷ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟರೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನನಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗ ಅಸೂಹೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋಲದೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಸಿಐ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿತು, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಯಾಕೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಯೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಆಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದರು. ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೋವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಬಿಸಿಸಿಐನ ಆಯ್ಕೆದಾರರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅದರೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ.