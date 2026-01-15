English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆರೋಪ.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶ! ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಆರೋಪ.. ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸೈಲೆಂಟ್‌ ಆದ್ರಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌?

Suryakumar Yadav: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ವಿರುದ್ದ ಮಾಡೆಲ್‌ ಒಬ್ಬರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /9

Suryakumar Yadav: ಭಾರತದ ಟಿ20 ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿವಾದ ಈಗ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಚಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ಮಾಡೆಲ್ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.   

2 /9

2025 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾಡೆಲ್ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.   

3 /9

ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸೂರ್ಯನ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.  

4 /9

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಘಾಜಿಪುರದ ಫೈಜಾನ್ ಅನ್ಸಾರಿ, ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

5 /9

ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಗಿದೆ. ಘಾಜಿಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಇರಾಜ್ ರಾಜಾ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡೆಲ್ ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

6 /9

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾನೂನು ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

7 /9

ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.  

8 /9

ಆದರೆ ಹೊರಗೆ ಹಲವಾರು ವಿವಾದಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆಟದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಮುಂಬರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

9 /9

ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅವರು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

Suryakumar yadav Suryakumar Yadav controversy Khushi Mukherjee Khushi Mukherjee case Suryakumar defamation case ₹100 crore defamation indian cricket news Suryakumar Yadav allegations T20 World Cup 2026 Indian Cricket Captain ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ವಿವಾದ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ 100 ಕೋಟಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸುದ್ದಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026

Next Gallery

ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..