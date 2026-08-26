Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್.. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ SKY!

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್.. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆನ ಮೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ SKY!

Written ByBhimappa
Published: Aug 26, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:56 PM IST
ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

Suryakumar Yadav meets Sanath Jayasuriya: ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 
 

1/7

ಭಾರತದ T20 ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ಅವರನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.   

2/7

ಹೀಗಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಶತಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.   

3/7

ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ T20 ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ದಂತಕಥೆ ಸನತ್‌ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಜಯಸೂರ್ಯಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

4/7

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರ ಬಂಧ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಸನತ್‌ ಜಯಸೂರ್ಯ ಅವರನ್ನ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಯಸೂರ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಈವರೆಗೂ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

5/7

ಜಯಸೂರ್ಯ ಫುಲ್‌ ಫಿಟ್‌ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಂಡ್ರೆಡ್‌ ಪರಿಷಂಟ್‌ ಹಾಗೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಯಸೂರ್ಯ ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

6/7

ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಯಾದವ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

7/7

ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಾಲಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Toxic Movie Review: ಟಾಕ್ಸಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಶ್‌ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಶೇಕ್‌; ಕಥೆ, ನಿರ್ದೇಶನ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
2
3
4
5