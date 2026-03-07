Suryakumar Yadav retirement rumours: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಕದನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯ ವಿದಾಯ ಹೇಳ್ತಾರಾ?.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಭಾರತ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. 3ನೇ ಟೈಟಲ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕನಾಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. USA ವಿರುದ್ಧ 84 ರನ್ ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 40 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು 8 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43.37 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್, 242 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಂತಹ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ, 21 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 218 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಈ ವರ್ಷ ಸದ್ಯ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 48.40 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು 484 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಇವೆ. ಆದರೆ ಐಸಿಸಿಯ ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸದ್ಯ 35 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಕೇವಲ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮರುಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆಡುತ್ತಿರುವುದೇ ಒಂದೇ ಪಾರ್ಮೆಟ್ ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಇದು ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಸೇರಲು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಇರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾಯಕನಾಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೋರುತ್ತಿದೆ.