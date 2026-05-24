Suryavanshi golden duck: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಲೀಗ್ನ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲುವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೆಕೆಆರ್ ಈ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿದೆ. ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಕೆಕೆಆರ್ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ಲೇಆಫ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್ ಚಹಾಲ್ ಅವರು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವಿನ ಪಂದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಯಜುವೇಂದ್ರ ಚಹಾಲ್ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಲಿ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನರ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರೆ, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ಗೆ ಗೆಲುವು ಖಚಿತವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಚಾಹಲ್ ಅವರು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೀಗ್ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ವಿರುದ್ಧ ಪಂಜಾಬ್ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು 15 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಂತೆ 13 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 14 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ 16 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಏರಲಿದೆ.