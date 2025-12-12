ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್‌ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಮರಿ..!

sushma raj tiger photoshoot : ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ಸಖತ್ ಹಾಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಸಿ ಫೋಟೋ ಶೋಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸದ್ಯ ಕರಾವಳಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಹುಲಿಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆಸಿ ಫೋಟೋ ಶೋಟ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಲಿ ಥೀಮ್ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಹುಲಿ ಮರಿ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರೆಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾನೂ ಕರಾವಳಿ ಹುಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ..
ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ಸಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ..
ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ .
ಸುಷ್ಮಾರಾಜ್ ಹುಲಿ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.