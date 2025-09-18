ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಪಟ್ಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ, ಮಿಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದು ಈಕೆಯ ಮುಂದೆ!

Beauty Infront of whom Aishwarya rai lost miss India: ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಯ ಎದುರು ಸೋತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಅವರನ್ನೇ ಮೀರಿಸಿದ್ದ ಆ ಸುಂದರಿ ಯಾರು?
Miss India: 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಹೇಗೆ ಸೋತರು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Aishwarya rai miss india: 1994ನೇ ವರ್ಷ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್' ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪೆಪ್ಸಿಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಆಯೋಜಕರು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಭಾವಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಈಗ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ವಿಕಿ ಲಾಲ್ವಾನಿ'ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಕಕ್ಕರ್, "ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಐಶ್ವರ್ಯಾ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಇದೀಗಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು, ಅವರು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವವರು ದೊಡ್ಡ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಆ ದಿನದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಕ್ಕರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, "ನಾನು ಮೇಕಪ್ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಅಳುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ." ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, "ಏನಾಯಿತು?" ಅವಳು ಹೇಳಿದಳು, "'ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ'".
ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದೆ, "ನೀನು ಮೂರ್ಖನೇ? ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ನೋಡಿ, ಯಾರಾದರೂ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀನು ಭಾವಿಸುತ್ತೀಯಾ? ಜನರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಗಮನಿಸಬೇಡ. ನೀನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿನಗೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ."
ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜೊತೆಗಿನ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಸುಶ್ಮಿತಾ 'ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ, ಅವರು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದರು.