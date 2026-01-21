English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ! ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ! ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗ ! ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಲಿಯುವುದು ಯಶಸ್ಸು

ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ಸಿಗಲಿದೆ..
 

Suvarna Rajayoga: ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ರಾಜಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ ವೈಭೋಗದ ಜೀವನ ಸಿಗಲಿದೆ.. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರಿ, ರಾಜರಾಗಿ ಬಾಳುವುದು ಖಚಿತ..  
1 /7

ಮೇಷ : ನಾಳೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು, ಅದೃಷ್ಟ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು.. ಮನೆ, ಜಮೀನು, ಕಾರು ಖರೀದಿ ಯೋಗವೂ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು.. ಮತ್ತು ಇದ್ದ ಸಾಲವೆಲ್ಲ ತೀರಿಹೋಗುವುದು..   

2 /7

ವೃಷಭ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವುದು.. ಸಾಲ ಇದ್ದರೂ ತೀರುವುದು.. ಐಶಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುವುದು..   

3 /7

ಮಿಥುನ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬರುವುದು.. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದು..   

4 /7

ಸಿಂಹ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ.. ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೂ ಒಲಿಯುವುದು ಅದೃಷ್ಟ.. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಗೆಲುವು ಸಿಗುವ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ.  

5 /7

ಕುಂಭ : ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೇ ಆಗಿರುವುದು.. ಇವರು ಹಾಕುವ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಫಲವಂತೂ ಸಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು.. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು..  

6 /7

ಧನು : ಈ ರಾಶಿಯವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಶುಭಕಾಲ ಇದು..   

7 /7

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.   

