ಕಹಿ ಇರಲ್ಲ.. ಈ ಕಿಕ್‌ ಕೊಡೋ ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೂರೇ ಗೇಣು! ಮತ್ತೇರಿಸೋ ಈ ಎಣ್ಣೆ ರುಚಿಯಲ್ಲಂತೂ ಸಕ್ಕರೆ..

sweet beer brands: ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಡಕ್‌ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಈ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.
1 /5

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನವು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.   

2 /5

ಕೆಲವು ಮದ್ಯಗಳು ತುಂಬಾ ಕಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಿಯರ್‌ಗಳು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಬಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಆ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ..  

3 /5

ಮಿಲ್ಲರ್ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಬಿಯರ್. ಈ ಬಿಯರ್‌ ತನ್ನ ರುಚಿಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದೆ.. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಬಿಯರ್‌ಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.. ಈ ಮಿಲ್ಲರ್ ಬಿಯರ್ ಕಾರ್ನ್ ಸಿರಪ್ ನಿಂದಾಗಿ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸಿಂಬಾ ಭಾರತೀಯ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.   

4 /5

ಫೋಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಿಯರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಿಯರ್ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ.. ಇದು ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ..   

5 /5

(ಗಮನಿಸಿ- ಮದ್ಯಪಾನವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವ್ಯಸನ ಚೇತರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.)  

