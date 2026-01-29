switzerland gold reserve: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ರಹಸ್ಯ ಪರಮಾಣು ಬಂಕರ್ನಲ್ಲಿ ಟನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
switzerland gold reserve: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕದಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪರಮಾಣು ಬಂಕರ್ಗಳಿವೆ. ಅಂದಾಜು 3.7 ಲಕ್ಷ ಬಂಕರ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಈ ಅತ್ಯಧಿಕ ಭದ್ರತೆಯ ಬಂಕರ್ಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ರಹಸ್ಯ ಬಂಕರ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ದೈತ್ಯ ಟೆಥರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ SA ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಸುಮಾರು 140 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಪ್ಪ ಉಕ್ಕಿನ ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬಹುಪದರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಬಂಕರ್ನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ “ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ವಾಲ್ಟ್” ಎಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಥರ್ ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ, ಹಣ ಮುದ್ರಣ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯದ ಭಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಚಿನ್ನದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಏಕಾಏಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5,200 ಡಾಲರ್ ದಾಟಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಟನ್ಗಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಹಜವಲ್ಲ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಡಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಜ್ಞರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುತ್ತಿಲ್ಲ.