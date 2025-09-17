ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ..! ಆಕೆಗೆ ನೀಡುವ ಹಣದಲ್ಲಿ 1 ಊರು ಜೀವಿಸುತ್ತೆ

Bollywood actress : ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ- ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಸಿಡ್ನಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹530 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಬಿಲಿಯನ್) ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಿಡ್ನಿ ಭಾರತೀಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಯುವ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಾರೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರವು ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯೊಂದು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಗೆ ₹530 ಕೋಟಿ (US$1.2 ಬಿಲಿಯನ್) ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ವರದಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಲಂಡನ್, ದುಬೈ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಸಿಡ್ನಿ ಈ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಸಿಡ್ನಿ ಸ್ವೀನಿ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಯುಫೋರಿಯಾ ಮತ್ತು ದಿ ವೈಟ್ ಲೋಟಸ್ನಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.