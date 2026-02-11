English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026: ಗಾಯಗೊಂಡು ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ..!

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಇದೇ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ 
1 /5

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ಇದೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ 

2 /5

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವು ಈಗ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಯುಎಇಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಯುಎಇಯನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದಾದ ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.

3 /5

ಎಡ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ಗಾಯಗೊಂಡು ಮೈಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು.ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಫೆಬ್ರವರಿ 8 ರ ಭಾನುವಾರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು.ಅದರ ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯು ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

4 /5

ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಕೋಲ್ ಮೆಕ್‌ಕೊಂಚಿ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

5 /5

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭಿಯಾನದ ತನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಯುಎಇಯನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.ಅದರ ನಂತರ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈಗ ಸತತ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ.ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ರಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

Michael Bracewell Michael Bracewell injury Michael Bracewell injury update Cole McConchie Who is Cole McConchie New Zealand T20 World Cup What happened to Michael Bracewell ಮೈಕ್ ಬ್ರೇಸ್‌ವೆಲ್ T20I ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026

Next Gallery

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ʼಚಿನ್ನʼದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲ್ಲವಂತೆ... ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್!‌