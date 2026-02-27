ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹೀರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ ಬ್ಯಾನ್! ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ..

t20 world cup hero banned: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್-8 ಹಂತವು ಈಗ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಿರೋ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ 4 ತಂಡಗಳು ಆಡಲಿವೆ? ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೂಪರ್-8ರಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6 ತಂಡಗಳಿವೆ: ಭಾರತ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ. ಈ 6 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ 3 ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಎರಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಗಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 26 ರಿಂದ ಮೇ 31, 2026 ರವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ.. ಆದರೆ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಮಂಗಳವಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಶತಕ ಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಇಂದಿನ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ 2027 ಎಂಬ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೂಕ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 6.25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಿತು, ಆದರೆ ಬ್ರೂಕ್ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರನು ಯಾವುದೇ ಗಾಯದ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರೆ, ಅವನನ್ನು ಎರಡು ಸೀಸನ್ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ನಿಯಮದಿಂದಾಗಿ, ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 2026 ಮತ್ತು 2027 ರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರು 2028 ರ ಹರಾಜಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.