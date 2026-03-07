T20 World CUP 2026 : ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ..! ಏನಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..!

ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರು ಭರ್ಜರಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಎರಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಈ ವಿಷಯದ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಕೇವಲ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೀರಾ?
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ 61 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 61 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 53 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು 1310 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ 61 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಟಿ20ಐಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಈ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 26 ರನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಂದರೆ ಗೆಲುವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಶೇ 100 ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ 26 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಪ್ ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.
ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಪ್ರಸಕ್ತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ, ಅವರು 77 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 201 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 232 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು 16 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಳೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 15 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.