T20 World Cup 2026: ಪಾಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ದೆಷ್ಟು ಗೆದ್ದಿದೆಷ್ಟು? ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವುದೇನು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳ ಕಾಳಗಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ನಾಟಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಂತರ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾದಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ.ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದ 8 ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ಬಾರಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ (2021ರಲ್ಲಿ) ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ 10 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದಾಗಿ, 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಲಷ್ಟೇ ಶಕ್ತವಾಯಿತು. ಮಿಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಬೌಲ್-ಔಟ್ ಆಡಲಾಯಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಐದು ಬಾರಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಮತ್ತು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಉಮರ್ ಗುಲ್, ಯಾಸಿರ್ ಅರಾಫತ್ ಮತ್ತು ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಸಹಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ.
ಗುಂಪು ಹಂತದ ನಂತರ, ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 75 ರನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 30* ರನ್ ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಸಿಡಿದರು. ರುದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಮತ್ತು ಜೋಗಿಂದರ್ ಶರ್ಮಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 141 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಿಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಲು 13 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಧೋನಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ಆಗ ಬೌಲ್ ಅನ್ನು ಜೋಗಿಂದರ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಓವರ್ನ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಬಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಫೈನ್ ಲೆಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡಿನ ಕಡಿಮೆ ವೇಗವು ಅದನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ದಾಟದಂತೆ ತಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಐದು ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸುಮ್ಮನಿರಲು ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, 2010 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ -8 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 128 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು 17 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 61 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 78 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಜೇಯ 29 ರನ್ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಜೇಯ 19 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
2014 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 130 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತ 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 36 ರನ್ ಮತ್ತು ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ 35 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
2016 ರಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ 10 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 18 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 118 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 23 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 37 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
2021 ರಲ್ಲಿ, ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಟಾಸ್ ಸೋತ ನಂತರ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಪವರ್ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 151 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಸುಲಭ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾಬರ್ ಅಜಮ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಜೇಯ 79 ಮತ್ತು ಬಾಬರ್ ಅಜೇಯ 68 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೂಪರ್-12 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 159 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 160 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನ ನಾಯಕ. ಅವರು 53 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯ 82 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 154.72 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊಹ್ಲಿಯ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.
2024 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು, ಅವರನ್ನು ಆರು ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 119 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. 14 ನೇ ಓವರ್ನ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗೆ 80 ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಪಂದ್ಯವು ತಿರುಗಿತು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಶಾದಾಬ್ ಔಟಾದರು. 19 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಕೇವಲ ಮೂರು ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇಫ್ತಿಕರ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. 20 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲಲು 18 ರನ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಕೇವಲ 11 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಇಮಾದ್ ವಾಸಿಮ್ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.