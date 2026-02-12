T20 World Cup 2026: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ..!

ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂ .ಎಸ್.ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಬಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಉಂಟೆ..? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.ಹೌದು,ಈಗ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಧೋನಿ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಈಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಸಾಕು..!
ಫೆಬ್ರವರಿ 9 ರಂದು ಕೆನಡಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಧೋನಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 32 ಔಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದರು.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡಿ ಕಾಕ್ ಕೆನಡಾದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಬಾಜ್ವಾ ಮತ್ತು ಯುವರಾಜ್ ಸಾಮ್ರಾ ಅವರಿಂದ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಡೆದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 32 ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (32) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಅಚ್ಚರಿ ಎಂದರೆ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಧೋನಿ 32 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ,ಡಿ ಕಾಕ್ ಕೇವಲ 28 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ವಿಂಟನ್ ಡಿ ಕಾಕ್ (32) ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ (32) ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕಮ್ರಾನ್ ಅಕ್ಮಲ್ 30 ಔಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕೀಪರ್ ದಿನೇಶ್ ರಾಮ್ದಿನ್ 27 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕುಮಾರ್ ಸಂಗಕ್ಕಾರ 26 ಔಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಡಿ ಕಾಕ್ ಏಕೈಕ ಸಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಡಿ ಕಾಕ್ ಇದುವರೆಗೆ 25 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 7 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಧೋನಿ 21 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು 11 ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಾಕ್ ತನ್ನ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ವಿಕೆಟ್ಕೀಪರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಔಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಕೀಪರ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಡಿ ಕಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.