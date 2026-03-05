English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • sanju samson: ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​!.. ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು

sanju samson: ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ 2026 ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
 
ಟಿಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌2026ರ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ  ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್​​ಕೀಪರ್- ಬ್ಯಾಟರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (Sanju Samson) ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೊದಲಿಗೆ ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಫೀಲ್ಡಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು,ಭಾರತ ಬ್ಯಾಂಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಡ್‌ ಲಕ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವನಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ನೆರವಿನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು.   

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಜು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲ್ಲೇ ಸಂಜು ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರು.   

 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬೌಲರ್​​ಗಳನ್ನು ಧೂಳಿಪಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಜು, ಮತ್ತೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏಕೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅರ್ಧಶತಕದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ..  

ಸದ್ಯ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವನಾಗಿದ್ದಾರೆ..ಈ ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು ಆಟವನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

