T20 World Cup 2026 semifinal scenario: ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೀಮ್ 107 ರನ್ಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹೌದು 2026ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹೋಗುವುದು ಜಟಿಲವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೀರಾ?.
ಈಗಾಗಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಭಾರೀ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಎನ್ನುವಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಭಾರತದ ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ 01 ರಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಡೆ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕಿದೆ.
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಬುಧವಾದ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಆಡಲಿದೆ. ಇದೇ ದಿನ ಅತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ 2 ಪಂದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ಹೋಗಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಡೆ, ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಹಾಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ್ರೆ, ಭಾರತ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡೂ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗುತ್ತವೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೊತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಸೋತರೆ, ಭಾರತ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ತಲಾ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ (Net Run Rate) ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಉಳಿದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ, ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸೋಲನ್ನೂ ಭಾರತ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.