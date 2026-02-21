ಗೆಲುವಿನ ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ ಈ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ..!

ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಈ ಬಹುಮಾನವು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು ಮತ್ತು 12 ತಂಡಗಳು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ನಂತರ ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ.
ಈ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲದೇ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ತಂಡಗಳು ಅವರು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ.ಬದಲಾಗಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂ ಹಣವನ್ನು ಬಹುಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಿವೆ.
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲದ ತಂಡಗಳೆಂದರೆ ಓಮನ್, ನಮೀಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ. ನಮೀಬಿಯಾ,ಈ ತಂಡಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು 9 ರಿಂದ 12 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ US$247,500 (ಸುಮಾರು ₹22.5 ಮಿಲಿಯನ್) ನೀಡಿತು.ಈಗ 13 ರಿಂದ 20 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು US$225,000 (ಸುಮಾರು ₹2 ಕೋಟಿ) ಪಡೆಯಲಿವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ ₹2 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇವು ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಐಸಿಸಿಯಿಂದ ಬರುವ ಈ ಬಹುಮಾನವು ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಈ ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ತಯಾರಿ, ಆಟಗಾರರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.