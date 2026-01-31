T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಮುನ್ನವೇ ಶಾಕ್‌ ಮೇಲೆ ಶಾಕ್.. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌, ಇಡೀ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದಲೇ ಔಟ್‌!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕೂಡ 15 ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಆಸಿಸ್ಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೆನ್ನು ನೋವು (lingering back injury) ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ಆಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ಕಮಿನ್ಸ್ ಒಬ್ರೇ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇವರ ಜೊತೆ ಟಾಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ (Matthew Short) ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಬದಲಿಗೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಿನ್ಸ್ ಬದಲಿಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪೇಸರ್ ಬೆನ್ ದ್ವಾರ್ಶುಯಿಸ್ (Ben Dwarshuis) ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶೂ (Matthew Renshaw) ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಟೋನಿ ಡೊಡೆಮೈಡ್ (selector Tony Dodemaide) ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮಿನ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೇಸರ್ ಬೆನ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಆಟಗಾರ. ಏಕೆಂದರೆ ಬೆನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ಮ್ ಪೇಸರ್ ಆಗಿದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ರೆನ್ಶೂ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ವೀನ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬುಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ ಹೀಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.