  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಕಾರಿಗಳು.. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯು‌ವುದೇ ಭಾರತದಿಂದ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ಗೆ‌ ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್!

ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಪಂದ್ಯವಾಡಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
ಐಸಿಸಿ ಎಷ್ಟೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಕೊಟ್ಟರು ಪಾಕ್‌ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಉದ್ಧಟತನ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕ್‌ ಜೊತೆಗಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಮೀಜ್‌ ರಾಜಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರಮೀಜ್‌ ರಾಜಾ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪಾಪಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.   

ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಐಸಿಸಿಗೆ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಟೂರ್ನ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ (ICC) ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಮೀಜ್‌ ರಾಜಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ (PCB)ಗೂ ಹಣ ನೀಡುವುದನ್ನು ಐಸಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡುವುದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.    

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಐಸಿಸಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಮೀಜ್‌ ರಾಜಾ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು.   

ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಫಂಡ್‌ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ರೆ, ಪಿಸಿಬಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ರಮೀಜ್‌ ರಾಜಾ ಅವರು ವಾರ್ನಿಂಗ್‌ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.        

