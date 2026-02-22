T20 World Cup; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೂಪರ್ 8 ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾಲು ಕೆದರಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 2 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ..
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಿಜವಾದ ಪೈಪೋಟಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ತ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಸೋಲಿಲ್ಲದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಡಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ನಲ್ಲೂ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೇ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳು 7 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದ್ರೆ, ಆಫ್ರಿಕಾ 2 ಸಲ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಪಡೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ.
2024ರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕೊನೆ ಓವರ್ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಸೋಲನ್ನು ಇನ್ನು ಮರೆಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಟಗಾರರು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ.
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಯಾರು ಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ರನ್ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುವುದಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.