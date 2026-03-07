T20 World Cup Winners, runners prize money 2026: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಗಿರ್ರ್.. ಅನ್ನುತ್ತೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದುವರೆಗೂ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ 2 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ 3ನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ವಿನ್ನರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದವರೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ICC) ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ 2024ರ ಟೂರ್ನಿಗಿಂತ ಈ ಸಲ 2026ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡ ವಿಜಯಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಟೀಮ್ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 27.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಸಿಗಲಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಾರೋ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 14.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆಗೆ ಸೋತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ತಲಾ 7.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ.
ಸೂಪರ್ 8 ತಂಡಗಳಿಗೂ ತಲಾ 3.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ ತಲಾ 3.48 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಐಸಿಸಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳಿಗೂ 2.29 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಡಲು ಬಂದಿರುವ 20 ಟೀಮ್ಗಳ ಪೈಕಿ, ಯಾವುದೇ ತಂಡವನ್ನು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.