ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪತ್ನಿಯ ಎದೆಹಾಲನ್ನೇ ಕದ್ದು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ ಈ ನಟ! ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actor ayushmann khurrana: ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಇದು ನಿಜವೇ ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇವೆ.. ಅದು ನಿಜವೋ ಸುಳ್ಳೋ, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಂಬಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ನಟರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹೀರೋ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು..   

ಖಾನ್‌ಗಳು, ಕಪೂರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚೋಪ್ರಾಗಳು ಆಳುತ್ತಿರುವ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಗಾಡ್‌ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ ಸತತ ಹಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟಿವಿ ರೋಡೀಸ್‌ ಮೂಲಕ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾ, 2012 ರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಕಿ ಡೋನರ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಯಕನಾದರು.   

ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಖುರಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಿಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್.. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರ, ಹಿರಿಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ 2008 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.  

ನಟ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಆನಂದದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ವಿಧಿಯ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು.. 2018 ರಲ್ಲಿ, ತಾಹಿರಾಗೆ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ತಾಹಿರಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಜಯಿಸಿದರು.  

ಈ ಹಿಂದೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಖುರಾನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.. ಸುದ್ದಿಯ ಸಾರಾಂಶವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಕದ್ದು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು..   

ತಾಹಿರಾ ಕಶ್ಯಪ್ ಬರಹಗಾರ್ತಿಯೂ ಹೌದು ಎಂಬುದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 2021 ರಲ್ಲಿ, ತಾಹಿರಾ ''ದಿ 7 ಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮದರ್'' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪತಿ ನನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಕದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.. 

