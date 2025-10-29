ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು

Hair Growth Serum: ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ಟ್ರಿಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು... ಇದರ ಫಲವಾಗಿ..
ತೈವಾನೀಸ್ ಸಂಶೋಧಕರು ರಬ್-ಆನ್ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲೇ ಇರದ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? : ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ಟ್ರಿಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅವರನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.
ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬೋಳು ಇಲಿಗಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಯನ್ನು (ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್/SDS) ಹಚ್ಚಿದರು. ಚರ್ಮದ ಗಾಯವು ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶವು ನಂತರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಪ್ತ ಕೂದಲು ಕೋಶಕ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು 'ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ', ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಸೀರಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಓಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಪಾಲ್ಮಿಟೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ಮಾನವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ತೇಜಕದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉರಿಯೂತವಿಲ್ಲದೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು : ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಸೀರಮ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬಹುದು.