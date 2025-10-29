English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೋಳು ತಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಕೊನೆಗೂ ಬಂತು ಔಷಧಿ.! ಕೇವಲ 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೂದಲು

Hair Growth Serum: ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ಟ್ರಿಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು... ಇದರ ಫಲವಾಗಿ..
ತೈವಾನೀಸ್ ಸಂಶೋಧಕರು ರಬ್-ಆನ್ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಕೂದಲೇ ಇರದ ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಕೂದಲು ಕಸಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಗತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? : ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾದಾಗ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈಪರ್ಟ್ರಿಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಅವರನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು.

ಸಂಶೋಧಕರು ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಬೋಳು ಇಲಿಗಳ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಯನ್ನು (ಸೋಡಿಯಂ ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್/SDS) ಹಚ್ಚಿದರು. ಚರ್ಮದ ಗಾಯವು ಚರ್ಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿರಕ್ಷಣಾ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಈ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶವು ನಂತರ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಪ್ತ ಕೂದಲು ಕೋಶಕ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು 'ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ', ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.

ಸೀರಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? : ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದೆ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀರಮ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಓಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಪಾಲ್ಮಿಟೋಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಈ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲವು ಮಾನವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಉತ್ತೇಜಕದಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಉರಿಯೂತವಿಲ್ಲದೆ.

ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು : ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಾನವ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮತ್ತು ಸೀರಮ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸಾಬೀತಾದರೆ, ಅದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಬಹುದು.  

