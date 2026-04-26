  • ನನಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ತಾಯಿಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧ..! ಖ್ಯಾತ ನಟನ ಪುತ್ರಿಯ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Sathyaraj daughter : ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ದಿವ್ಯಾ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ದಿವ್ಯಾ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಪರ-ವಿರೋಧದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನಟ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ಬದುಕು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದ್ದರೂ, ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದವರು.

ಪೆರಿಯಾರ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುವ ಸತ್ಯರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗ ಸಿಬಿರಾಜ್ ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿ ನಟರಾದರೆ, ಪುತ್ರಿ ದಿವ್ಯಾ 'ಮಗಿಲ್ಮಾಡಿ' ಎಂಬ ಎನ್‌ಜಿಒ ಮೂಲಕ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅನೇಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿವೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ತಾವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಅವರು, ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸುವಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಮದುವೆಯ ಬಂಧನವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿಲುವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಮಗು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮದುವೆಯಾಗದೆಯೇ ತಾಯಿಯಾಗಲು ತಾವು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕಹಿ ಘಟನೆಯೊಂದನ್ನು ದಿವ್ಯಾ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರೇಮ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ನೋವು ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಸತ್ಯರಾಜ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಜಾತಕವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಬಿಡುವುದು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ತಂದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಅವರ ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಂದು ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

