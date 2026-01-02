ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅಸ್ತು : ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ

old pension scheme: ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಗನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬೇಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ರಚಿಸಲಾದ ಸಮಿತಿಯು ಕಳೆದ ವಾರ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪೂರ್ಣ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಮೂರು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಗಳಾದ JACTO GEO ಮತ್ತು PHOTO GEO, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು 6ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಈ ಸಂಘಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಸಚಿವರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಚಿವರಾದ ಇ.ವಿ. ವೇಲು ಮತ್ತು ತಂಗಮ್ ತೆನ್ನರಸು ನೇತೃತ್ವದ ಸಚಿವರ ಗುಂಪು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಟೋ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಜಿಯೋ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿತು. ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವಿನ ಕುರಿತು ಪಿಂಚಣಿ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಚಿವರ ಗುಂಪು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.. ಮತ್ತು ಸಚಿವರು ಮಂಡಿಸಿದ ನಿಲುವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘಗಳು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಈ ಸಂಬಂಧ ಜಿಯೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮಾದ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.. "ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಾಳೆ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಘೋಷಣೆಯು 23 ವರ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಮರಳಿ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.