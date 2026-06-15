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ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್‌ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಕೇಸ್‌!.. ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 15, 2026, 04:23 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:23 PM IST

Tamil Nadu CM Vijay Divorce Case: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್‌ನಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶ ಹೊರಬಿದಿದ್ದೆ. 
 

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ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ಸಶಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಗೀತಾ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಲ್ಪಟ್ಟು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.  

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ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ ವಿಜಯ್ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಹಾಜರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೇ 19 ರಂದು ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಇಂದು ಜೂನ್ 15 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಅದರಂತೆ, ಇಂದು ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು.  

Tamil Nadu CM Vijay Divorce Case3/5

ಹಿಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 20 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಹಾಜರಾಗದಿದ್ದಾಗ, ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದವು. ಅದರಲ್ಲಿ, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವೀಡಿಯೊ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಿತು.

Tamil Nadu CM Vijay Divorce Case4/5

ಇಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಸುಜಾತ ಅವರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರ ಇಮೇಲ್ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 7 ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು.  

Tamil Nadu CM Vijay Divorce Case5/5

ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಕಡೆಯವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.  

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