Vijay Antony retirement: ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಯೊಬ್ಬರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ಹೇನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದು, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಗರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಗರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ, ವೃತ್ತಿಪರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಜನರ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಧರ್ ವೆಂಬು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಗರ ಜೀವನವನ್ನು ತೊರೆದು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಅವರಂತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಪೊಲ್ಲಾಚಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಕುರಿಚಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಮಗಳ ಸಾವು ವಿಜಯ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಎಂದು ಚಲನಚಿತ್ರ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆ ದುರಂತದ ನಂತರ, ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತಾರಾಪಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಆಂಟನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಅಪ್ಪಾಕುಟ್ಟಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕರು ಶಾಂತಿಯುತ ಜೀವನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.