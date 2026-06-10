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ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದುರಂತ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಭಾರತಿರಾಜ ನಿಧನ!.. ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೂ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 10, 2026, 09:38 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:38 AM IST

 Tamilu director imayam bharathiraja passed away: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದಿದೆ.
 

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ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ "ಇಯಕ್ಕುನಾನ್ ಇಮಯಂ" ಭಾರತಿರಾಜ (84) ಅವರು  ಇಂದು (ಜೂನ್ 10 ರಂದು) ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, 1977 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ 'ಕೋಗಿಲೆ' (Kokila) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ತಮ್ಮ ಭವ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪಯಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.  

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ಭಾರತಿರಾಜ  ಅವರು ಕೇವಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನೈಜ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಸ್ಸಿಮರಾಗಿದ್ದರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು.  

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ3/10

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ

ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಜೆಂಡ್ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಪ್ತ ಒಡನಾಟ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ 4/10

ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್

ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಬಳಿ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು

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ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೇಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾದ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು 16 ವಯತಿನಿಲೆ  ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು 'ಕಿಜಕ್ಕೆ ಪೋಗುಮ್ ರೈಲ್' ಮತ್ತು 'ಸಿಕ್ಕಪ್ಪು ರೋಜಕ್ಕಲ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು.  

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ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸ್ಟುಡಿಯೋದಿಂದ ಹೊರತಂದ ಕೀರ್ತಿ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಭಾರತಿರಾಜ ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, 6 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು.  

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ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಟನಾಗಿಯೂ ನಟಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಅವರು 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ನಿರಂ ಮನಾರ್ ಆದಿ" ಎಂಬ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದರು. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ 'ಥುಡರುಮ್' ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ.  

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ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಟ, ಅವರ ಮಗ ಮನೋಜ್ ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ, ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರು ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನೈನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು.

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ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕಿನಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಭಾರತಿರಾಜ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಂಗಾಂಗ ಹಾನಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.  

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ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತಿರಾಜ ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು.. ಇವರ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.   

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