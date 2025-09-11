ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಒಪ್ಪಂದ! ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ನಾಚಿಸುವಂತೆ ಬದುಕಿದ್ದ ಈ ಪ್ರೇಮ ಜೋಡಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದು ʻಅದೊಂದುʼ ಕಾರಣದಿಂದ

Tanishaa Mukerji: ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ನ ನಂತರ, ತನಿಷಾ ಹೆಸರು ಅರ್ಮಾನ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಜೊತೆ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಅವರು ಅರ್ಮಾನ್ ಜೊತೆಗೂ ಬ್ರೇಕ್ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Tanishaa Mukerji: ನಟಿ ಕಾಜೋಲ್ ಸಹೋದರಿ ತನೀಶಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಮತ್ತು ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ಅವರಿಬ್ಬರ ವಿಘಟನೆಗೆ ಉದಯ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಷರತ್ತು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಷರತ್ತು ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಕೊಡು-ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ತನೀಶಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರು 'ಅಸಂಬದ್ಧ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತನೀಶಾ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, "ನೀವು ನನಗೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸಂಬದ್ಧ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಸಂಬದ್ಧ. ನಾನು ಉದಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
"ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥಹೀನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂಬಂಧಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ನಂತರ ಉದಯ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಜಿ ಆದ ನಂತರ, ಅವರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮಾಜಿಗಳಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರ ದಂಪತಿಗಳೆಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹ ಅದನ್ನೇ ನಂಬುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ತನಿಷ್ಕಾ ಹೇಳಿದರು.