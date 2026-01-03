English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ

ಈ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸುಂದರಿಗಿದ್ದಾರೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು..! ಐಶ್ವರ್ಯಗಿಂತಲೂ ಚೆಲುವೆಯಂತೆ ಈಕೆ

150 Bodyguard : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಈ ಚೆಲುವೆಗೆ ಬರೊಬ್ಬರಿ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರಂತೆ.. ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾನಿಗೂ ಇಷ್ಟು ಬಾಡಿಗಾರ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಲಿಗೆ ಯಾರಿಕೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /7

ತಾನ್ಯಾ ಮಿತ್ತಲ್ ... ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಹಿಂದಿ ಸೀಸನ್‌ 19 ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು.

2 /7

ಅಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ನಂತರವೂ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಜನರು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಔಷಧ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ತೋರಿಸಿದ್ದರು.

3 /7

ಇದರ ನಡುವೆ ತಾನ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವತಃ ಚೆಲುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ.

4 /7

ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.. ನನಗೆ 150 ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಿಪ್ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಇವು ಕೇವಲ ವದಂತಿಗಳು ಎಂದು ತಾನ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

5 /7

ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. "ನನ್ನ ಬಳಿ ಜವಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಔಷಧ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೋಮ್‌ ಟೂರ್‌ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಟೂರ್‌ ಮಾಡಲು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಏಕೈಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅಂತ ತಾನ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

6 /7

ನಾನು ಈಗ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಾನ್ಯ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದರು. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಏಕ್ತಾ ಕಪೂರ್ ತಮಗೆ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾನ್ಯಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

7 /7

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರಲ್ಲಿ ತಾನ್ಯಾ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ 4ನೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 19 ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಿ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಕಪ್‌ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು.

Tanya Mittal Tanya Mittal lifestyle Tanya Mittal news Tanya Mittal serial Bigg Boss 19

Next Gallery

ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಲಮ್ ಜನ..ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ ಕಂಪೆನಿ HR ಆಕ್ರೋಶ..!