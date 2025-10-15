ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆ ಸದ್ದು.. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ವಿವಾಹ!

Tara Sutaria: ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೊಮ್ಮಗ ಜೊತೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಮದುವೆ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
Tara Sutaria:ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ನಟ ವೀರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಮನೀಶ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ತಾರಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೀರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಸ್ಪರ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಾಗಿ ಪೋಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ವೀರ್ ಪಹರಿಯಾ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಶೀಲ್ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಅವರು 'ಸ್ಕೈ ಫೋರ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
'ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ವಿತ್ ಮೈ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್..' ಎಂಬ ತಮಾಷೆಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಾರಾ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾರ್ಟಿಗಾಗಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಾರಾ ಮತ್ತು ವೀರ್ ಅವರ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಾರಾ, ಗಾಯಕ ಎಪಿ ಧಿಲ್ಲೋನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಮೇಲೆ, ವೀರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ 'ಮೈನ್' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಾರಾ 'ಮಜ್ಹಾ' ಎಂದೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಗಮನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ತಾರಾ ಕಪೂರ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯ ಆದರ್ ಜೈನ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವೀರ್ ಪಹರಿಯಾ ನಟಿ ಸಾರಾ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.
ವೀರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಸ್ಮೃತಿ ಶಿಂಧೆ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಅವರ ಮಗ. ವೀರ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯ.