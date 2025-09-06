English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಘೋಷಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ? ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಣಿ!

Tara Sutaria: ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೊಮ್ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನಟಿ ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
1 /9

Tara Sutaria: ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರ ಲುಕ್ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ.   

2 /9

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ, ತಾರಾ ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯ ವೀರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.  

3 /9

ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂನ ಮೊಮ್ಮಗ ವೀರ್‌ ಪಹಾಡಿಯಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಆಗಾಗ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು.   

4 /9

ತಾರಾ ಹಾಗೂ ವೀರ್‌ ಜೋಡಿ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಇವರಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.   

5 /9

ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಇದೀಗ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇವರಿಬ್ಬರು ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

6 /9

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ವೀರ್‌ ಅವರ ಜೊತೆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಾಗ್ರಾಮ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

7 /9

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸೀರೆಯುಟ್ಟು ಮದುಮಗಳಂತೆ ರೆಡಿಯಾಗಿರುವ ತಾರಾಗೆ, ಪೈಜಾಮಾ ಧರಿಸಿ ವೀರ್‌ ರಾಜನಂತೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.   

8 /9

ಈ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಹಾಗೂ ವೀರ್‌ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಧು- ವರರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

9 /9

ಅಂತೆ ಕಂತೆ ಸುದ್ದಿಯೆಲ್ಲವೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದು, ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.   

Tara Sutaria tara sutaria photos veer pahariya tara sutaria with veer pahariya tara sutaria relationship instagram official tara sutaria boyfriend veer pahariya sky force Ganesh Chaturthi 2025 ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ವೀರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ವೀರ್ ಪಹಾಡಿಯಾ ಅವರ ಫೋಟೋ

