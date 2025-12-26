ಕೈಗೆಟುವ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಟಾಟಾ ಬೈಕ್..! ಇದರಲ್ಲಿವೆ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

ಟಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 110 ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್, ಬಜಾಜ್ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ರೈಡರ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಬಹುದು, ಟಾಟಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಹೊಸ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ - ಟಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 110 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು 2026 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 110 110 ಸಿಸಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸುಗಮ ಆನ್-ರೋಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ರೆಟ್ರೊ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 110 ರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹಳೆಯ ನೋಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಬೈಕ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್-ಅನಲಾಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಟ್ಯೂಬ್ಲೆಸ್ ಟೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 70–80 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಮೈಲೇಜ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ "ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ" ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 110 ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.