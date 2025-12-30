ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ..! ಇದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಿರಾ?

ಟಾಟಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರತನ್ ಟಾಟಾ 2008 ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಜನರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಈ ಕಾರು ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಮಾಹಿತಿಯು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಟಾಟಾ ಶೋ ರೂಂ ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ನಂತೆ ಕಾಣಲಿದೆ. ಇದು ಷಡ್ಭುಜೀಯ ಮುಂಭಾಗದ ಗ್ರಿಲ್, ಆಕರ್ಷಕ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 624 ಸಿಸಿ ಟ್ವಿನ್-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 38 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 51 NM ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳ ಅಗಾಧ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 3.1 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 180 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ಗಳ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ (AMT) ನೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್, CNG ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ (EV) ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ. EV ಆವೃತ್ತಿಯು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಲಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಟಾಟಾ ನ್ಯಾನೋ 2025 ರ ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 2.80 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕೇವಲ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಇವಿ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ 5-7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಟಾಟಾ ಸುಲಭ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಮಾಸಿಕ 1000-1500 ರೂ.ಗಳ ಕಂತು ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
V ನ್ಯಾನೋ ಕಾರು 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸ್ಟೀರಿಂಗ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಆಡಿಯೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು, ಬ್ಲೂಟೂತ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಸನ್ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ, ಇದು 4 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಚೈಲ್ಡ್ ಸೀಟ್ ಮೌಂಟ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಬಲವಾದ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿ ಶೆಲ್, ಸೀಟ್ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಮೈಂಡರ್, ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೀಮ್ಗಳಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇದನ್ನು ತನ್ನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.