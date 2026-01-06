ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹45,999 ರೂ ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ 155cc ಬೈಕ್...!

ಈಗ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಟಾಟಾ HT 2026 ಮಾಡೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ನ್ಯೂಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಶೋ ರೂಂ ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.
ಈಗ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಈಗ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಟಾಟಾ HT 2026 ಮಾಡೆಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ.ಕೇವಲ ₹45,999 (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ., ಇದು 150cc ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೇಮ್ ಚೆಂಜರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ HT 2026 ಆಧುನಿಕ ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್, LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸೆಟಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯುವ ಸವಾರರು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಬೈಕ್ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಟಾಟಾ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಹೊಸ ಟಾಟಾ HT 2026 ಬೈಕ್ 155cc ಸಿಂಗಲ್-ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 95 ಕಿಮೀ/ಲೀ ಮೈಲೇಜ್,
ಈ ಬೈಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಂಪರ್ಕ, USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರೈಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ - ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ನತ-ಮಟ್ಟದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಇದು ಇಕೋ ಮತ್ತು ಪವರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.ಕೇವಲ ₹45,999 ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಟಾಟಾ HT 2026, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ 150cc ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ಟಾಟಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಂಪನಿಯ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಟಾಟಾ HT 2026 ಬೈಕ್ ಕ್ರಿಮ್ಸನ್ ರೆಡ್, ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು 2026 ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆಯ್ದ ಟಾಟಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.