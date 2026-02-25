ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ 500 ಕಿಮೀ ಓಡುವ ಕಾರು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂಟ್ರಿ..! ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿವೆ ತರಾವರಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು..!

Tata Sierra Electric,: ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು 2027 ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಈ ಬ್ರಾಂಡ್ ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಏಳನೇ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ICE ಕಾರಿನಂತೆಯೇ, ಸಿಯೆರಾ EV ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದನ್ನು ICE-ಚಾಲಿತ ಸಿಯೆರಾದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತದೆ.
ಮುಂಭಾಗದಿಂದ, EV ಕ್ಲೋಸ್ ಗ್ರಿಲ್, ಲೈಟ್ ಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಂಪರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಹುಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಏರೋ-ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಅಲಾಯ್ ಚಕ್ರಗಳು, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಓವರ್ಹ್ಯಾಂಗ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ LED ಲೈಟ್ ಬಾರ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತುವರಿದ ಗಾಜು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ ಇವಿ ಕರ್ವ್ ಇವಿಯ 55kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿಯ 65kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕರ್ವ್ ಇವಿಯ ಚಿಕ್ಕದಾದ 55kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂಭಾಗದ ಆಕ್ಸಲ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 167PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 215Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಗೆ 502 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇವಿ 65 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಹಿಂಭಾಗದ ಚಕ್ರ-ಚಾಲಿತ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಇದು 538 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ.ಇದರ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳು 238 ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು 315 ಎನ್ಎಂ. ಸಿಯೆರಾ ಇವಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿವೆ.
ಈ ಕಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬಿಇ6, ಹುಂಡೈ ಕ್ರೆಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಎಂಜಿ ಝಡ್ಎಸ್ ಇವಿ ನಂತಹ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹20 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.